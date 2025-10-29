Dupont et Ntamack quittent le XV de France, la polémique est relancée !

Un tout nouveau projet pourrait changer la face du rugby en 2026, avec la Rebel League qui semble prendre forme. Grâce à des investisseurs très importants, cette nouvelle compétition souhaite attirer les 300 meilleurs joueurs et meilleures joueuses de la planète grâce à des contrats mirobolants, avec évidemment les plus grandes stars françaises dans son viseur.
Va-t-on bientôt assister à un exode des meilleurs rugbyman et rugbywoman de la planète ? La désormais célèbre R360 va débarquer en 2026, avec un véritable pont d’or pour convaincre les stars du ballon ovale à quitter leurs sélections. Car plusieurs fédérations ont déjà annoncé que toute personne qui acceptera de rejoindre ce nouveau projet sera radié !
« Et si Dupont ou Ntamack ne jouaient plus pour l’équipe de France de rugby ? »
Evidemment, les noms d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack ont très vite été accostés à cette Rebel League. Et les débats autour des deux joueurs du XV de France et du Stade Toulousain ont été relancés tout récemment. Le média Brut a en effet publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux intitulée : « Et si Antoine Dupont ou Romain Ntamack ne jouaient plus pour l’équipe de France de rugby, mais pour une marque ? ».
Le débat est déjà clos
Cette idée a effectivement été plusieurs fois évoquée ces derniers mois, mais on connait déjà la réponse. Les avocats des deux stars françaises, ont en effet plusieurs fois annoncé que ce projet ne les intéresse absolument pas. Pas de craintes donc, on ne verra pas Dupont, Ntamack ou encore un autre grand nom du XV de France faire ses valises pour rejoindre la R360. Une situation totalement différentes de celle qui inquiète la Fédération anglaise de rugby, puisque plusieurs internationaux du XV de la Rose auraient vraisemblablement déjà accepté la proposition.