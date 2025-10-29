Dupont et Ntamack quittent le XV de France, la polémique est relancée !

Axel Cornic

Un tout nouveau projet pourrait changer la face du rugby en 2026, avec la Rebel League qui semble prendre forme. Grâce à des investisseurs très importants, cette nouvelle compétition souhaite attirer les 300 meilleurs joueurs et meilleures joueuses de la planète grâce à des contrats mirobolants, avec évidemment les plus grandes stars françaises dans son viseur.

Va-t-on bientôt assister à un exode des meilleurs rugbyman et rugbywoman de la planète ? La désormais célèbre R360 va débarquer en 2026, avec un véritable pont d’or pour convaincre les stars du ballon ovale à quitter leurs sélections. Car plusieurs fédérations ont déjà annoncé que toute personne qui acceptera de rejoindre ce nouveau projet sera radié !

« Et si Dupont ou Ntamack ne jouaient plus pour l’équipe de France de rugby ? » Evidemment, les noms d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack ont très vite été accostés à cette Rebel League. Et les débats autour des deux joueurs du XV de France et du Stade Toulousain ont été relancés tout récemment. Le média Brut a en effet publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux intitulée : « Et si Antoine Dupont ou Romain Ntamack ne jouaient plus pour l’équipe de France de rugby, mais pour une marque ? ».