Officiel : Christophe Urios se fait larguer !

Axel Cornic

Avec Baptiste Jauneau titulaire indiscutable et capitaine de l’ASM Clermont Auvergne, Sébastien Bézy semblait être la doublure parfaite. Mais il ne va pas rester chez les Jaunards, puisque le demi de mêlée en fin de contrat a décidé de quitter Christophe Urios pour se lancer dans une nouvelle aventure avec Montpellier.

Après avoir lourdement chuté sur la pelouse de Bayonne (44-17), Clermont a pris sa revanche lors de la dernière journée du Top 14, avec une démonstration à domicile face à Castres (63-14). De quoi relancer la saison des hommes de Christophe Urios, qui pointent actuellement à la 8e place du classement.

Urios va perdre un joueur Et l’avenir s’annonce radieux pour l’ASM, surtout grâce à une nouvelle vague de jeunes talents représentée évidemment par le capitaine Baptiste Jauneau. Ce dernier a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2028, alors que des clubs importants de Top 14 comme le RCT lui faisaient les yeux doux. Une grosse victoire qui a ravi Christophe Urios, qui va toutefois voir l’un de ses joueurs quitter le navire à la fin de la saison.