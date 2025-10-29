Stade Toulousain - Antoine Dupont s’en va : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu et même s'il n'est pas encore apte à reprendre la compétition, Antoine Dupont quitte le Stade Toulousain afin d'aller s'entraîner avec le XV de France. William Servat, l'entraîneur des avants des Bleus, dit tout à ce sujet et justifie le fait que Dupont soit autorisé à rejoindre la sélection sans pour autant pouvoir disputer les matchs officiels qui sont au programme.

Antoine Dupont n'est pas encore totalement remis de sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier avec le XV de France, et c'est précisément la raison pour laquelle il ne disputera pas les matchs de la tournée du mois de novembre avec les Bleus. Dupont va en revanche bel et bien quitter le Stade Toulousain et prendre la direction de Marcoussis pour vivre avec le groupe et simplement participer aux entraînements du XV de France. William Servat, l'entraîneur des avants, s'en est expliqué en conférence de presse.

« Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos à Toulouse, il va s’entraîner avec nous » « Dans sa reprise d’activités, il était prévu qu’il s’entraîne dès cette semaine avec l’effectif toulousain. Vu que son club sera en vacances la semaine prochaine, on lui donne simplement la possibilité de s’entraîner avec nous ici. Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos à Toulouse, il va s’entraîner avec nous ici », indique Servat sur ces raisons qui incitent donc Antoine Dupont à aller s'entraîner loin de Toulouse.