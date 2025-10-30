Dupont - Ntamack : La malédiction continue !

Pierrick Levallet

Déjà privé d’Antoine Dupont, le Stade toulousain va devoir faire sans plusieurs cadres contre le Stade Français le 1er novembre prochain. Et comme si cela ne suffisait pas, l’infirmerie a du mal à se vider chez les Rouge-et-Noir. Ugo Mola doit donc se montrer une nouvelle fois inventif pour compenser les nombreuses absences.

Antoine Dupont doit encore s’armer de patience avant de pouvoir faire son retour. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans devrait être rétabli aux alentours de fin novembre ou début décembre. Et comme si cela ne suffisait pas, le Stade toulousain va devoir faire avec plusieurs absents contre le Stade Français ce week-end.

L'infirmerie ne se vide pas au Stade toulousain D’après les informations de Rugbyrama, les Rouge-et-Noir seront privés de nombreux cadres, partis avec leurs sélections respectives. Et pour ne rien arranger, l’infirmerie peine à se vider. Le Stade toulousain compte plusieurs blessés de taille, d’Antoine Dupont à Paul Mallez en passant par Joel Merkler, Joshua Brennan, François Cros, Peato Mauvaka ou encore Georges-Henri Colombe. Théo Ntamack et Léo Bannos devraient également déclarer forfait ce samedi.