Calvaire de Romain Ntamack : Le coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand habitué de l'infirmerie et des pépins physiques en tout genre, Romain Ntamack vit un véritable calvaire à ce niveau depuis plusieurs années. Mais le demi d'ouverture du Stade Toulousain et du XV de France refuse de commettre les mêmes erreurs que par le passé, et il met aujourd'hui la pression pour pouvoir enchaîner les matchs et garder son rythme. Explications.

Opéré cet été pour mettre fin à ces gênes persistantes au genou, Romain Ntamack avait décidé de passer sur le billard juste après la finale de Top 14 remportée avec le Stade Toulousain contre l'UBB. Un choix fort de la part de l'ouvreur international, qui refuse désormais de se laisser envahir par ses pépins physiques à répétition, lui qui avait notamment subi rupture des ligaments croisés en 2023 juste avant la Coupe du Monde.

Ntamack veut enchaîner Interrogé sur Canal + dans la nouvelle émission La Clinique des sports, Romain Ntamack a donné sa solution miracle pour sortir du calvaire des blessures à répétition : « En enchaînant les matchs. J’ai toujours fonctionné comme ça depuis le début de ma carrière. C’est en jouant que et en enchaînant que je me sentais bien et de mieux en mieux physiquement mais aussi dans mon rugby. C’était aussi un peu ma demande lors de l’intersaison en discutant avec le staff, de ne pas me gérer comme l’année dernière. C’était exceptionnel mais je n’ai quasiment jamais enchaîné plus de deux matchs d’affilée », confie le numéro 10 du Stade Toulousain et du XV de France.