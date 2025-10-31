Mercato - Antoine Dupont : L’annonce fracassante qui va tomber !

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont, bientôt de retour sur les terrains après sa grave blessure, n’a pas l’intention d’aller voir ailleurs. Selon Midi-Olympique, la star des Bleus devrait bientôt signer un nouveau bail jusqu’en 2031 avec le club qu'il chérit depuis son enfance.
Entre le Stade Toulousain et Antoine Dupont, c’est une belle histoire qui n’est pas près de s’arrêter. Arrivé du côté d’Ernest-Wallon en 2017, l’international français est sous contrat jusqu’en juin 2027, en attendant une prolongation inéluctable. Alors que son retour sur les terrains est attendu à la fin de l’année, Antoine Dupont devrait apposer sa signature sur un nouveau bail.
Antone Dupont va prolonger
Selon les informations divulguées par Midi-Olympique ce jeudi, les discussions entamées entre le Stade Toulousain et son joueur avant la blessure de ce dernier ont bien avancé ces derniers mois et sont aujourd’hui sur le point d’aboutir. La prolongation d’Antoine Dupont jusqu’en 2031 devrait ainsi bientôt être annoncées.
Toulouse, le club de son cœur
Arrivé en provenance du Castres olympique il y a dix ans, Antoine Dupont va donc évoluer encore quelques saisons au sein d’un club qu’il affectionne tout particulièrement depuis son enfance. « Je venais aux matchs avec mon oncle qui était un très grand fan. J’ai commencé à soutenir l’équipe quand j’avais peut-être 6 ou 7 ans, confiait la star des Bleus en 2024, au micro de TNT Sports. Je venais au stade, je portais les maillots de Michalak et Poitrenaud, qui est mon coach maintenant. Donc c’est vraiment un rêve devenu réalité pour moi. » Un rêve en passe de se prolonger.