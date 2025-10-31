Mercato - Antoine Dupont : L’annonce fracassante qui va tomber !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont, bientôt de retour sur les terrains après sa grave blessure, n’a pas l’intention d’aller voir ailleurs. Selon Midi-Olympique, la star des Bleus devrait bientôt signer un nouveau bail jusqu’en 2031 avec le club qu'il chérit depuis son enfance.

Entre le Stade Toulousain et Antoine Dupont, c’est une belle histoire qui n’est pas près de s’arrêter. Arrivé du côté d’Ernest-Wallon en 2017, l’international français est sous contrat jusqu’en juin 2027, en attendant une prolongation inéluctable. Alors que son retour sur les terrains est attendu à la fin de l’année, Antoine Dupont devrait apposer sa signature sur un nouveau bail.

Antone Dupont va prolonger Selon les informations divulguées par Midi-Olympique ce jeudi, les discussions entamées entre le Stade Toulousain et son joueur avant la blessure de ce dernier ont bien avancé ces derniers mois et sont aujourd’hui sur le point d’aboutir. La prolongation d’Antoine Dupont jusqu’en 2031 devrait ainsi bientôt être annoncées.