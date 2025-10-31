Départ d’Antoine Dupont : L’histoire d’amour est terminée ?

Axel Cornic

Après s’est révélé très jeune au Castres Olympique sous les ordres d’un certain Christophe Urios, Antoine Dupont a fait le choix en 2017 de signer au Stade Toulousain. Un choix fort, puisqu’il est devenu au fil des années un véritable pilier de ce qui est considéré comme l’un des plus grands clubs de la planète rugby et devrait d’ailleurs bientôt prolonger l’aventure jusqu’en 2031.

Ces derniers mois, certains ont parlé d’un départ d’Antoine Dupont. C’est notamment le cas avec l’énorme projet R360, qui serait prêt à le couvrir d’or pour le convaincre de lâcher le Stade Toulousain. Mais l’histoire entre l’un des meilleurs rugbymen français et le club haut-garonnais semble bien partie pour durer…

Dupont 2031 D’après les informations de Midi Olympique, tout serait bouclé pour une prolongation de Dupont jusqu’en 2031. Le Stade Toulousain pourrait bientôt annoncer la grande nouvelle, ce qui mettrait définitivement un terme aux rumeurs concernant l’avenir du demi de mêlée, qui fêtera ses 29 ans le 15 novembre prochain. Cela pourrait d’ailleurs être également un grand signal envoyé pour le XV de France, puisque 2031 est l’année de la Coupe du monde aux États-Unis, qui pourrait bien être la dernière pour lui.