Nouveau contrat : Après l'annonce, Antoine Dupont attendu à Paris !

Alexis Brunet

L’avenir d’Antoine Dupont devrait bel et bien s’inscrire au Stade Toulousain. En effet, le demi de mêlée et Toulouse auraient trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2031. La grande nouvelle pourrait d’ailleurs être officialisée ce samedi soir à l’occasion du match face au Stade Français. Par la suite, le joueur de 28 ans se rendra non loin de Paris, à Marcoussis, avec le XV de France.

Depuis 2017, Antoine Dupont évolue au Stade Toulousain et cela n’est pas prêt de changer. D’après les informations de Midi-Olympique, confirmées par RMC Sport, le demi de mêlée se serait mis d’accord avec son club pour une prolongation de contrat jusqu’en 2031.

La grande nouvelle annoncée samedi soir ? Cette prolongation de contrat pourrait d’ailleurs être officialisée très bientôt. En effet, les dirigeants du Stade Toulousain aimeraient profiter de la réception du Stade Français ce samedi soir pour annoncer la nouvelle directement à leurs supporters, dans un stade qui sera alors plein.