Antoine Dupont : La belle promesse pour continuer son idylle !

Axel Cornic

Arrivé en 2017 après avoir explosé au Castres Olympique, Antoine Dupont est plus que jamais au centre des projets du Stade Toulousain. Le demi de mêlée, qui fêtera bientôt ses 29 ans, devrait prolonger son contrat jusqu’en 2031 avec le club haut-garonnais, qui semble être en train de construire un tout nouveau projet pour asseoir toujours plus son hégémonie sur le Top 14.

Le verra-t-on un jour avec un autre maillot ? N’importe quel club au monde rêverait de pouvoir compter Antoine Dupont dans ses rangs, mais un seul peut s’en vanter. L’histoire entre la star du rugby français et le Stade Toulousain dure depuis huit ans, avec des nombreux succès au compteurs… et pourrait bien ne pas s’arrêter de sitôt !

Dupont jusqu’en 2031 D’après les informations de Midi Olympique, Dupont aurait pris une grande décision concernant son avenir, avec un accord trouvé pour une prolongation au Stade Toulousain. Ce nouveau contrat devrait le lier au club jusqu’en juin 2031, soit jusqu’à ses 34 ans, avec un signal fort également envoyé pour son avenir avec le XV de France. En effet, cette même année, il pourrait bien disputer la dernière Coupe du monde de sa carrière avec les Bleus.