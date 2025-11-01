Christophe Urios, la décision radicale !

Pierrick Levallet

Pendant la pré-saison, Christophe Urios avait mis l’accent sur un point clair à l’ASM Clermont. Le coach clermontois souhaitait voir une équipe plus régulière cette saison. Mais jusqu’à présent, les résultats des Jaune-et-Bleu sont en dents de scie. L’entraîneur de 59 ans a alors pris une décision radicale pour tenter de corriger le tir.

À l’issue de la saison passée, Christophe Urios était amer. L’entraîneur de l’ASM Clermont n’avait pas caché sa déception après l’élimination en barrages des phases finales du Top 14. Le coach des Jaune-et-Bleu reprochait un manque de régularité de son équipe. Christophe Urios a alors fait travailler ses joueurs sur ce point pendant la pré-saison.

L'ASM Clermont Auvergne souffre d'irrégularité Mais pour le moment, les efforts de l’ASM Clermont Auvergne ne portent pas vraiment leurs fruits. À domicile, les Jaune-et-Bleu frôlent la perfection. Mais dès qu’ils jouent à l’extérieur, les hommes de Christophe Urios sont inexistants. Les résultats du club clermontois sont ainsi en dents de scie depuis le début de saison. Le manager de 59 ans a donc pris une décision radicale.