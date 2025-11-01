Antoine Dupont de retour, la promesse révélée !

Toujours en pleine récupération après son opération du genou, Antoine Dupont ne va pas disputer la tournée de novembre du XV de France qui va débuter dans quelques jours. On devrait plutôt le revoir en sélection pour le prochain Tournoi des 6 Nations, avec Fabien Galthié qui semble déjà avoir tout préparé.
Ça commence à être long. Depuis mars dernier, on n’a plus vu Antoine Dupont nous régaler sur un terrain de rugby. Gravement touché à un genou, le demi de mêlée travaille toujours pour retrouver la compétition et si certains espéraient le voir contre l’Afrique du Sud le 8 novembre, c’est peine perdue. Car le demi de mêlée l'a annoncé : il n’est pas question pour lui de se précipiter.
La vie sans Dupont
Son retour devrait vraisemblablement se faire fin novembre, avec son club du Stade Toulousain. Au programme une reprise progressive afin de se préparer au mieux pour retrouver le XV de France en janvier 2026 et le 6 Nations, avec un rendez-vous assez spécial. Car le premier match en sélection d’Antoine Dupont pourrait bien être le 5 février face à l’Irlande, la même équipe contre laquelle il s’est gravement blessé au genou.
Le XV de France l’attend
En attendant, Fabien Galthié a dû trouver des solutions pour le remplacer et si on se demande encore qui de Maxime Lucu ou de Nolann Le Garrec va prendre son numéro 9, un indice de taille a été lâché sur le nouveau capitaine du XV de France. A en croire Midi Olympique, c’est Gaël Fickou qui devrait prendre ce rôle pour la tournée de novembre, mais ce ne serait que passager. Car il semble clair pour tout le monde que dès qu’Antoine Dupont fera son retour, il récupérera le capitanat.