Antoine Dupont de retour, la promesse révélée !

Toujours en pleine récupération après son opération du genou, Antoine Dupont ne va pas disputer la tournée de novembre du XV de France qui va débuter dans quelques jours. On devrait plutôt le revoir en sélection pour le prochain Tournoi des 6 Nations, avec Fabien Galthié qui semble déjà avoir tout préparé.

Ça commence à être long. Depuis mars dernier, on n’a plus vu Antoine Dupont nous régaler sur un terrain de rugby. Gravement touché à un genou, le demi de mêlée travaille toujours pour retrouver la compétition et si certains espéraient le voir contre l’Afrique du Sud le 8 novembre, c’est peine perdue. Car le demi de mêlée l'a annoncé : il n’est pas question pour lui de se précipiter.

La vie sans Dupont Son retour devrait vraisemblablement se faire fin novembre, avec son club du Stade Toulousain. Au programme une reprise progressive afin de se préparer au mieux pour retrouver le XV de France en janvier 2026 et le 6 Nations, avec un rendez-vous assez spécial. Car le premier match en sélection d’Antoine Dupont pourrait bien être le 5 février face à l’Irlande, la même équipe contre laquelle il s’est gravement blessé au genou.