«Une grosse bagarre» : Christophe Urios, le soulagement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, Clermont a décroché sa première victoire à l'extérieur de la saison en Top 14, en s'imposant 9-7 contre Montpellier lors de la 9e journée. Un soulagement pour l'entraîneur Christophe Urios, qui salue la progression et la détermination de ses joueurs qui ont su exécuter le plan préparé à l’entraînement.

Clermont tient son premier succès de la saison à l’extérieur. Ce samedi, les hommes de Christophe Urios se sont imposés sur la pelouse de Montpellier pour le compte de la 9e journée de Top 14, un match peu impressionnant avec une courte à la clé pour l’USM (9-7) qui suffit à convaincre l’entraîneur clermontois.

« On est soulagés » « On est soulagés, contents, c'était important de vivre cette espèce de déclic à l'extérieur car on n'y arrivait pas depuis le début de la saison. On était costauds à la maison mais on n'arrivait pas à switcher. On s'est rendu le match compliqué, il est étriqué au score, ça se joue même à un poteau (sur la pénalité de Thomas Vincent, le buteur montpelliérain, à la 78e minute). Mais sur le contenu, je trouve qu'il n'y a pas débat. Si on est plus appliqué en première période, on peut davantage faire mal à Montpellier. Ça montre qu'on progresse », a confié Urios en conférence de presse, rapporté par L’Équipe.