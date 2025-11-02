«Une grosse bagarre» : Christophe Urios, le soulagement

Ce samedi, Clermont a décroché sa première victoire à l'extérieur de la saison en Top 14, en s'imposant 9-7 contre Montpellier lors de la 9e journée. Un soulagement pour l'entraîneur Christophe Urios, qui salue la progression et la détermination de ses joueurs qui ont su exécuter le plan préparé à l’entraînement.
Clermont tient son premier succès de la saison à l’extérieur. Ce samedi, les hommes de Christophe Urios se sont imposés sur la pelouse de Montpellier pour le compte de la 9e journée de Top 14, un match peu impressionnant avec une courte à la clé pour l’USM (9-7) qui suffit à convaincre l’entraîneur clermontois.
« On est soulagés »
« On est soulagés, contents, c'était important de vivre cette espèce de déclic à l'extérieur car on n'y arrivait pas depuis le début de la saison. On était costauds à la maison mais on n'arrivait pas à switcher. On s'est rendu le match compliqué, il est étriqué au score, ça se joue même à un poteau (sur la pénalité de Thomas Vincent, le buteur montpelliérain, à la 78e minute). Mais sur le contenu, je trouve qu'il n'y a pas débat. Si on est plus appliqué en première période, on peut davantage faire mal à Montpellier. Ça montre qu'on progresse », a confié Urios en conférence de presse, rapporté par L’Équipe.
« L'équipe m'a surpris, dans sa dureté sur tout le match »
« On avait un plan très précis, presque réducteur, mais facile à mettre en place. On voulait le laisser chez eux, on a beaucoup joué au pied pour rivaliser avec leurs points forts. On a réussi à les mettre sous pression par notre jeu au pied, et on a mené une grosse bagarre sur la ligne d'avantage. On a bien réalisé le plan et on a réussi à le tenir pendant 80 minutes, c'est là que l'équipe m'a surpris, dans sa dureté sur tout le match. On a passé un cap sur l'approche du match, c'est une victoire à l'étouffée. On n'y arrivait pas à l'extérieur car on ne faisait pas assez, il fallait plus dans le travail et aujourd'hui (samedi), on a bossé dur sans ballon », conclut l’entraîneur de l’ASM.