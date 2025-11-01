Antoine Dupont : La «surprise exceptionnelle» qui s’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont va-t-il surprendre les supporters du Stade Toulousain ce samedi soir avec l'officialisation de sa prolongation de contrat pour quatre saisons supplémentaires ? La star des Bleus, actuellement engagée jusqu’en 2027, pourrait être mise à l’honneur lors de la mi-temps du classique de Top 14 contre le Stade Français.

En passe de retrouver les terrains, Antoine Dupont est également proche de régler sa situation contractuelle. Engagé avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027, le protégé d’Ugo Mola devrait rempiler pour quatre années supplémentaires. Les négociations entamées avant la grave blessure d’Antoine Dupont ont bien avancé ces derniers mois, au point que l’officialisation pourrait tomber dès ce samedi soir.

La prolongation d’Antoine Dupont annoncée ce samedi soir ? C’est en tout cas l’éventualité que le journaliste Wilfried Templier a évoqué ce vendredi sur RMC. « Il se murmure que les spectateurs du match Stade Toulousain – Stade Français à Ernest-Wallon pourraient avoir la primauté de l’annonce », a-t-il indiqué dans le Super Moscato Show. A quelques heures du match débutant à 21h, le Stade Toulousain a d’ailleurs fait une annonce troublante sur ses réseaux sociaux.