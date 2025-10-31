Antoine Dupont : La surprise attendue pour son avenir !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont est tout proche de prolonger son contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en 2031, selon les dernières révélations de Midi-Olympique. Les discussions, entamées avant sa blessure, semblent avoir abouti, et l'annonce officielle pourrait même être faite ce samedi lors du match contre le Stade Français, offrant une belle surprise aux supporters présents.

Sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en juin 2027, Antoine Dupont est en passe de prolonger. Ce jeudi, Midi-Olympique a en effet révélé que les discussions entamées il y a plusieurs mois avaient bien avancé durant la convalescence de l’international français, qui devrait être de retour sur les terrains dans les prochaines semaines. Antoine Dupont va donc apposer sa signature sur un nouveau bail courant jusqu’en 2031, et l’officialisation pourrait tomber dès ce week-end.

C’est en effet l’information divulguée par le journaliste Wilfried Templier sur RMC. « Il se murmure que les spectateurs du match Stade Toulousain – Stade Français à Ernest-Wallon pourraient avoir la primauté de l’annonce », a-t-il révélé dans le Super Moscato Show. Le classique du Top 14 aura lieu ce samedi soir (21h00).

« C’est dans les tiroirs depuis un moment »

Si l’annonce de la prolongation d’Antoine Dupont ce samedi soir serait une surprise, ce nouveau contrat est en revanche loin d’en être une. « C’est dans les tiroirs depuis un moment, le joueur et le club discutent depuis des mois, a ajouté Wilfried Templier. Antoine Dupont va prolonger son contrat, quatre ans supplémentaires jusqu’en 2031. Il aura 34 ans à ce moment-là, il ne se voyait pas jouer ailleurs qu’au club qui l’a fait rêver, avec lequel il a tout gagné. »

Ce nouveau bail ne signifie pas pour autant qu’Antoine Dupont n’ira pas s’aventurer à l’étranger avant la fin de sa carrière : « Qui sait, après la prochaine Coupe du monde en Australie en 2027, aller faire une pige aux États-Unis. Pourquoi pas ? Fouler les pelouses américaines, il pourrait s’acclimater parfaitement au cas où l’envie lui prendrait de défendre son titre olympique puisque tout est aligné. C’est cette même ville de Los Angeles qui accueillera les JO de 2028. Mais nous n’en sommes pas là évidemment », conclut le journaliste.