Clash avec Antoine Dupont : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Il y a quelques années, Antoine Dupont était au coeur d’un clash sur la scène internationale. Le demi de mêlée du XV de France avait eu du mal à digérer l’élimination des Bleus contre l’Afrique du Sud pendant la Coupe du monde. Deux ans plus tard, les deux nations vont se retrouver le 8 novembre. Et Thomas Ramos s’est livré sur le sujet.

Il y a deux ans, Antoine Dupont avait laissé éclater sa colère. Le capitaine du XV de France avait eu du mal à digérer l’élimination des Bleus contre l’Afrique du Sud en Coupe du monde. Le joueur vedette du Stade toulousain l’avait d’ailleurs clairement fait savoir, s’impliquant ainsi dans un clash sur la scène internationale. Le 8 novembre prochain, les deux nations vont d’ailleurs se trouver. Thomas Ramos a néanmoins fait savoir qu’il n’y avait plus de rancoeur entre les deux équipes.

«On a battu de belles nations» « L’équipe de France a su se relever depuis la Coupe du monde. On a battu de belles nations, dont la Nouvelle-Zélande [en test-match l’an dernier, 30-29 au Stade de France] et on a regagné le Tournoi des VI nations cette saison » a expliqué l’arrière du XV de France dans un entretien accordé au JDD.