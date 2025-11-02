Départ de Toulouse : Antoine Dupont confirme déjà !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, Antoine Dupont a posé sa signature sur son nouveau contrat qui le lie au Stade Toulousain jusqu'en 2031. Cependant, cela n'empêche pas le capitaine du XV de France d'envisager un transfert à l'étranger à moyen terme. Un sujet qu'il a d'ailleurs évoqué.

A l'occasion du choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français, Antoine Dupont a fait une entrée très remarquée à la mi-temps du match. Le capitaine du XV de France a rejoint au milieu du terrain son président Didier Lacroix et son agent Thierry Cazedevals afin de signer son nouveau contrat qui le lie au Stade Toulousain jusqu'en 2031. Cependant, Antoine Dupont ne ferme pas pour autant la porte à un départ à l'étranger avant la fin de son nouveau bail.

Dupont ne ferme pas la porte à un départ à l'étranger « Depuis que je suis ici, les choses sont toujours faites en bonne intelligence. Il y a beaucoup de discussions très ouvertes, que ce soit sur notre jeu, notre cadre de vie ou beaucoup de choses. Je sais que si un jour, il y a une opportunité, ils seront à mon écoute et ils seront là pour construire ce projet », lâche-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre au sujet de sa prolongation de contrat.