Départ de Toulouse : Antoine Dupont confirme déjà !

Samedi soir, Antoine Dupont a posé sa signature sur son nouveau contrat qui le lie au Stade Toulousain jusqu'en 2031. Cependant, cela n'empêche pas le capitaine du XV de France d'envisager un transfert à l'étranger à moyen terme. Un sujet qu'il a d'ailleurs évoqué.
A l'occasion du choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français, Antoine Dupont a fait une entrée très remarquée à la mi-temps du match. Le capitaine du XV de France a rejoint au milieu du terrain son président Didier Lacroix et son agent Thierry Cazedevals afin de signer son nouveau contrat qui le lie au Stade Toulousain jusqu'en 2031. Cependant, Antoine Dupont ne ferme pas pour autant la porte à un départ à l'étranger avant la fin de son nouveau bail.
Dupont ne ferme pas la porte à un départ à l'étranger
« Depuis que je suis ici, les choses sont toujours faites en bonne intelligence. Il y a beaucoup de discussions très ouvertes, que ce soit sur notre jeu, notre cadre de vie ou beaucoup de choses. Je sais que si un jour, il y a une opportunité, ils seront à mon écoute et ils seront là pour construire ce projet », lâche-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre au sujet de sa prolongation de contrat.
«Ils seront à mon écoute et ils seront là pour construire ce projet»
« Je ne me voyais pas jouer ailleurs, a confié le principal intéressé. Je me suis déjà posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait assez facilement. On est toute une génération qui a été marquée par ce club étant jeune. En y jouant, on a la chance d’avoir un potentiel assez rare, qu’on essaie de pousser à son maximum. Vu les joueurs qui arrivent derrière nous, je pense que le club a encore de beaux jours devant lui. Avec notre génération qui commence à être vieillissante, on va essayer d’y participer du mieux possible », ajoute Antoine Dupont.