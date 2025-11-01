Mercato : Antoine Dupont fait comme Kylian Mbappé, c'est officiel !

Comme Kylian Mbappé en 2022, Antoine Dupont s’est présenté devant les supporters de son équipe ce samedi soir, à la mi-temps du match entre Toulouse et le Stade Français, pour annoncer sa prolongation de contrat. La star du XV de France a allongé son bail de quatre années supplémentaires, désormais engagée jusqu’en 2031.
Elle était pressentie, la prolongation d’Antoine Dupont est désormais officielle. Ce samedi, à quelques heures du classique de Top 14 face au Stade Français, le Stade Toulousain avait prévenu ses supporters qu’une « surprise exceptionnelle » était attendue à la mi-temps du match. Beaucoup avaient deviné que cela aurait à voir avec le capitaine du XV de France, en discussions très avancées pour renouveler son bail.
Comme Mbappé, Dupont annonce sa prolongation au stade
Et comme imaginé, le Stade Toulousain a annoncé la prolongation de sa star, avec la manière. Antoine Dupont s’est présenté sur la pelouse d’Ernest-Wallon pour signer son nouveau contrat devant les supporters. Un procédé rare qui illustre bien le statut du joueur, désormais engagé jusqu’en 2031. Il y a quelques années, le PSG avait par exemple fait de même pour annoncer la prolongation de Kylian Mbappé, réservant la surprise au public du Parc des Princes un soir de match.
« Un rêve d'enfant de jouer au Stade Toulousain »
« C'était un rêve d'enfant de jouer au Stade Toulousain, a déclaré Antoine Dupont après avoir signé son nouveau bail aux côtés du président Didier Lacroix. C'est encore plus spécial de le partager avec vous. Vous me manquez et j'espère que la prochaine fois, j'aurais les crampons au pied. » Le demi de mêlée devrait retrouver la compétition à la fin du mois.