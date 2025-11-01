Mercato : Antoine Dupont fait comme Kylian Mbappé, c'est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme Kylian Mbappé en 2022, Antoine Dupont s’est présenté devant les supporters de son équipe ce samedi soir, à la mi-temps du match entre Toulouse et le Stade Français, pour annoncer sa prolongation de contrat. La star du XV de France a allongé son bail de quatre années supplémentaires, désormais engagée jusqu’en 2031.

Elle était pressentie, la prolongation d’Antoine Dupont est désormais officielle. Ce samedi, à quelques heures du classique de Top 14 face au Stade Français, le Stade Toulousain avait prévenu ses supporters qu’une « surprise exceptionnelle » était attendue à la mi-temps du match. Beaucoup avaient deviné que cela aurait à voir avec le capitaine du XV de France, en discussions très avancées pour renouveler son bail.

Comme Mbappé, Dupont annonce sa prolongation au stade Et comme imaginé, le Stade Toulousain a annoncé la prolongation de sa star, avec la manière. Antoine Dupont s’est présenté sur la pelouse d’Ernest-Wallon pour signer son nouveau contrat devant les supporters. Un procédé rare qui illustre bien le statut du joueur, désormais engagé jusqu’en 2031. Il y a quelques années, le PSG avait par exemple fait de même pour annoncer la prolongation de Kylian Mbappé, réservant la surprise au public du Parc des Princes un soir de match.