Antoine Dupont : Le scandale balancé en direct !

Le XV de France affrontera l'Afrique du Sud samedi soir en test-match, deux ans après la terrible élimination en quart de finale de la Coupe du Monde. Vincent Moscato est revenu sur ce moment très compliqué de l'année 2023 en direct à la radio, et il dénonce un scandale en demeurant persuadé qu'Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été victimes d'une grosse erreur d'arbitrage.

Actuellement à Marcoussis afin de s'entraîner avec le XV de France, Antoine Dupont ne participera pas pour autant au choc contre l'Afrique du Sud samedi soir en test-match, au Stade de France. Le demi de mêlée du Stade Toulousain ne reprendra la compétition que fin novembre après sa blessure longue durée, mais il garde probablement en mémoire la terrible élimination des Bleus face à ces mêmes Springboks en quart de finale de la Coupe du Monde, sous fond de scandale arbitral...

« On blesse Dupont... On a tout contre nous » Vincent Moscato est d'ailleurs revenu sur cet épisode au micro de son émission, sur RMC : « 2023, c’est affreux. T’es à la maison, t’as une équipe incroyable pour être champion du monde. On n’est pas chanceux : on blesse Dupont, Ntamack ne fait pas la Coupe du monde. On a tout contre nous ! », se remémore Moscato, avant d'évoquer le scandale de l'arbitrage autour de ce match.