Antoine Dupont : La nouvelle relation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour la première fois de sa carrière, Romain Ntamack sera associé à Nolann Le Garrec qui remplacera donc Antoine Dupont en charnière samedi pour le choc entre le XV de France et l'Afrique du Sud. Le demi d'ouverture du Stade Toulousain évoque cette nouveauté avec le 9 de La Rochelle mais tient malgré tout à rassurer les supporters sur leur relation.

Le XV de France affrontera l'Afrique du Sud samedi au Stade de France en test-match de novembre, et en l'absence d'Antoine Dupont qui est présent à l'entraînement mais pas encore prêt à reprendre, c'est donc le Rochelais Nolann Le Garrec qui occupera le poste de demi de mêlée. Pour la première fois donc, Romain Ntamack sera associé à Le Garrec en charnière, et le demi d'ouverture du Stade Toulousain a évoqué cette nouvelle relation sans Dupont en conférence de presse.

« Beaucoup de plaisir à apprendre à jouer avec lui » « Ma grande première avec Le Garrec ? Après, on se connaît depuis pas mal de temps aussi, on a toujours été très souvent ensemble sur les rassemblements, donc évidemment que les automatismes se trouvent assez facilement. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à apprendre à jouer avec Nolann à côté. Donc on espère juste faire une bonne partie samedi, diriger l'équipe du mieux possible et de pouvoir l'aider du mieux pour battre ces Sud-Africains ce week-end », assure Romain Ntamack.