Antoine Dupont : Le rendez-vous après sa rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier, Antoine Dupont n'a pas encore repris la compétition depuis cette grosse blessure et ratera notamment le choc entre le XV de France et l'Afrique du Sud samedi au Stade de France. Un grand regret pour Jasper Wiese, qui donne rendez-vous à Dupont à l'avenir, une fois qu'il sera totalement remis de cette rupture.

Le XV de France retrouvera l'Afrique du Sud samedi soir au Stade de France, un choc qui n'est pas sans rappeler le mauvais souvenir du quart de finale de la Coupe du monde 2023 lorsque les Bleus d'Antoine Dupont avaient été éliminés par les Springboks. Jasper Wiese, le troisième ligne sud-africain, n'était pas du groupe de sa sélection nationale à l'époque, mais il connait malgré tout la recette pour venir à bout du XV de France.

« Malheureusement, Dupont n'est pas là » « D'un point de vue d'avants, tu sais à quoi t'attendre de la part de la France. Ce sont de gros gabarits et ils vont tout donner. Ces dernières années, on a pu voir comme ils s'appuient sur leur dimension physique. Samedi, ça sera la même chose : deux gros packs qui entrent en collision, et on a hâte de relever ce défi. Et en même temps, leur ligne de trois-quarts a du flair. Tous leurs arrières sont des joueurs exceptionnels ! Si vous pensez à leurs centres, à Penaud... et, malheureusement, Dupont qui n'est pas là », a expliqué Jasper Wiese, qui regrette donc de ne pas pouvoir affronter Antoine Dupont samedi étant donné que le joueur du Stade Toulousain n'est pas encore totalement remis de sa rupture des ligaments croisés.