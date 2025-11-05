Officiel - Antoine Dupont : Le départ à l’autre bout du monde déjà réglé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En prolongeant son contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont s'est donc assuré un avenir serein avec le club occitan ainsi qu'une belle revalorisation de salaire. Mais la presse sud-africaine affirme également que ce nouveau bail permettra à Dupont de disputer les deux prochaines Coupe du Monde en Australie et aux États-Unis...

C'était dans l'air du temps, et c'est officiel depuis samedi soir : Antoine Dupont a rempilé avec le Stade Toulousain ! Alors que son contrat initial courait jusqu'en 2027, le demi de mêlée du XV de France a signé un nouveau bail le liant jusqu'en 2031 avec son club de coeur, et cette prolongation de Dupont fait déjà couler beaucoup d'encre à l'étranger.

Dupont déjà assuré de disputer les prochaines Coupes du Monde ? Le site sud-africain rugby365.com, spécialisé dans le suivi des Springboks, estime que ce nouveau contrat longue durée d'Antoine Dupont lui garantit non seulement une belle revalorisation de salaire avec le Stade Toulousain, mais qu'il permettra également au capitaine du XV de France de disputer deux prochaines Coupes du monde à l'autre bout du Globe (en Australie en 2027 ainsi qu'aux États-Unis en 2031).