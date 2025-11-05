Antoine Dupont au milieu d'une polémique... d'espionnage !

Axel Cornic

Avec la trêve pour les clubs de Top 14, Antoine Dupont a décidé de poursuivre son travail de récupération avec le XV de France, qui prépare le début de sa tournée automnale. Et c’est un véritable choc qui attend ses coéquipiers, puisque ce sont les Champions du monde sud-africains qui se présenteront sur la pelouse du Stade de France, ce samedi.

Tout le monde rêvait de prendre sa revanche après la désillusion de 2023, mais Antoine Dupont ne sera pas sur le terrain face à l’Afrique du Sud. Opéré au genou après une blessure en mars dernier, le capitaine du XV de France a déclaré forfait et ne devrait retrouver la compétition que pour la fin de ce mois de novembre.

Dupont aux côtés du XV de France Dupont est pourtant à Marcoussis en ce moment. Plusieurs médias ont même annoncé l’avoir vu lors de l’entrainement collectif du XV de France, ce mardi. Cela lui permet de poursuivre son long travail vers un retour, mais offre également à Fabien Galthié de pouvoir compter sur l’un de ses cadres pour accompagner l’équipe. Surtout que la semaine de préparation ne semble pas être des plus calmes...