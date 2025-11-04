Officiel - C’est signé : Antoine Dupont doit payer pour sa belle histoire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir officialisé samedi soir sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a été obligé de payer une tournée générale à l'ensemble de son vestiaire à la demande du coach Ugo Mola ! Ce dernier, afin de fêter cette grande décision du demi de mêlée de continuer l'aventure avec son club de coeur, ne lui a pas laissé le choix...

Antoine Dupont a vécu une belle soirée samedi dernier à l'occasion du choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français en Top 14. Toujours éloigné des terrains en raison de sa grosse blessure, le demi de mêlée du XV de France a officialisé la signature de sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le club occitan à cette occasion. Et Dupont n'a pas caché son émotion après avoir rempilé avec son club de coeur.

L'émotion de Dupont « C’était mon rêve d’enfant de porter ce maillot. C’est mon rêve éveillé d’adulte de prolonger l’aventure au Stade Toulousain et en plus de pouvoir partager ce moment si spécial avec notre public. Vous m’avez beaucoup manqué ces derniers mois, je vous donne rendez-vous dans quelques jours et cette fois je serai en crampons. Allez le Stade », a écrit Antoine Dupont via son compte Instagram après avoir officialisé sa prolongation avec le Stade Toulousain. Et de son côté, son entraîneur Ugo Mola n'a pas manqué de le chambrer à sa manière... en l'obligeant à payer une tournée générale !