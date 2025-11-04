Antoine Dupont, le cauchemar annoncé en direct !

Axel Cornic

Le XV de France va retrouver son pire ennemi ce samedi 8 novembre, avec l’Afrique du Sud qui débarque au Stade de France pour le premier match de la tournée automnale. De quoi réveiller des très mauvais souvenirs à Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui en 2023 ont vu leurs rêves de Coupe du monde être brisés par les Springboks.

Deux années se sont écoulées, mais la cicatrice ne semble toujours pas s’être refermée. Porté par un Antoine Dupont stratosphérique, le XV de France pensait pouvoir soulever son premier trophée mondial en 2023, qui plus est à la maison. Mais la belle aventure s’est arrêtée en quart de finale, avec un match qui avait soulevé une énorme polémique et continue de faire parler.

La catastrophe de 2023 Entre polémique autour de l’arbitrage et tactique parfois très limite, la victoire de l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde 2023 (28-29) est rapidement devenu l’un des plus grands traumatismes du rugby français. Et forcément, le retour des Springboks sur cette même pelouse du Stade de France, a réveillé les vieux démons !