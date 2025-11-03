Antoine Dupont : Le message très cash après la rupture !

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont devrait reprendre la compétition à la fin du mois de novembre. En attendant, le demi de mêlée vient d'officialiser sa prolongation de contrat avec le Stade Toulousain, et Clément Poitrenaud refuse d'accélérer la reprise de Dupont pour ne pas réveiller de douleur après cette rupture.
Comme prévu, Antoine Dupont a officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain samedi soir à l'occasion du choc de Top 14 contre le Stade Français. Une nouvelle qui a ravi les inconditionnels du club occitan comme Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain. Et ce dernier s'est lâché au sujet de Dupont dans des propos rapportés par Rugbyrama.
« On ne le voyait pas ailleurs qu'ici »
« Évidemment qu'on est tous très heureux de voir Toto rester chez nous, et rester longtemps. Même si on a fait une super saison sans lui l'an dernier, car de nombreux joueurs ont su tenir la baraque, je trouve qu'il faut le souligner. Voir Antoine prolonger, c'est un réel plaisir car c'est un rugbyman un peu particulier déjà, puis on ne le voyait pas ailleurs qu'ici. Une bonne chose de faite. Maintenant, place au rugby car il va bientôt falloir qu'il rechausse les crampons même s'il le fait déjà depuis quelques temps à l'entraînement (rire). On a hâte de le revoir sur le terrain pour continuer cette histoire », a indiqué Poitrenaud avant d'évoquer le retour de blessure d'Antoine Dupont.
Prudence avec Dupont
Victime d'une rupture des ligaments croisés avec le XV de France en mars, Antoine Dupont est censé reprendre la compétition fin novembre. Mais Poitrenaud affiche un discours très cash et se veut prudent pour éviter toute rechute de la star après cette rupture qui a nécessité une longue rééducation : « Les dernières semaines, c'est justement où il faut faire preuve parfois d'un peu de patience. Lui a très envie de rejouer, nous aussi avons envie de le revoir mais l'idée, c'est quand même de le mettre sur le terrain de bonnes conditions, quand il se sentira vraiment à 100%. Il faut qu'il puisse encaisser la charge du Top 14 ou de la Champions Cup », poursuit l'entraîneur des trois quarts du Stade Toulousain.