Antoine Dupont : Le message très cash après la rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont devrait reprendre la compétition à la fin du mois de novembre. En attendant, le demi de mêlée vient d'officialiser sa prolongation de contrat avec le Stade Toulousain, et Clément Poitrenaud refuse d'accélérer la reprise de Dupont pour ne pas réveiller de douleur après cette rupture.

Comme prévu, Antoine Dupont a officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain samedi soir à l'occasion du choc de Top 14 contre le Stade Français. Une nouvelle qui a ravi les inconditionnels du club occitan comme Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain. Et ce dernier s'est lâché au sujet de Dupont dans des propos rapportés par Rugbyrama.

« On ne le voyait pas ailleurs qu'ici » « Évidemment qu'on est tous très heureux de voir Toto rester chez nous, et rester longtemps. Même si on a fait une super saison sans lui l'an dernier, car de nombreux joueurs ont su tenir la baraque, je trouve qu'il faut le souligner. Voir Antoine prolonger, c'est un réel plaisir car c'est un rugbyman un peu particulier déjà, puis on ne le voyait pas ailleurs qu'ici. Une bonne chose de faite. Maintenant, place au rugby car il va bientôt falloir qu'il rechausse les crampons même s'il le fait déjà depuis quelques temps à l'entraînement (rire). On a hâte de le revoir sur le terrain pour continuer cette histoire », a indiqué Poitrenaud avant d'évoquer le retour de blessure d'Antoine Dupont.