Antoine Dupont obligé de payer avec son gros salaire !

Comme prévu, Antoine Dupont a réservé une belle surprise en officialisant sa prolongation de contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en 2031 samedi soir juste avant la rencontre face au Stade Français. Et au micro de Canal + après le match, son entraîneur Ugo Mola a expliqué que Dupont était obligé de payer sa tournée en ironisant sur son salaire conséquent.

C'était dans l'air du temps, et la nouvelle a été officialisée au stade Ernest-Wallon juste avant le choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français en Top 14 (29-17) : Antoine Dupont a prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec les Rouge et Noir. Le demi de mêlée du XV de France, toujours blessé, était d'ailleurs présent pour fêter la nouvelle avec les supporters. Et Dupont n'a pas caché son émotion sur ses réseaux sociaux.

« C’était mon rêve d’enfant... » « C’était mon rêve d’enfant de porter ce maillot. C’est mon rêve éveillé d’adulte de prolonger l’aventure au Stade Toulousain et en plus de pouvoir partager ce moment si spécial avec notre public. Vous m’avez beaucoup manqué ces derniers mois, je vous donne rendez-vous dans quelques jours et cette fois je serai en crampons. Allez le Stade », a écrit Antoine Dupont sur son compte Instagram.