Antoine Dupont, le coup de foudre qui a tout changé !

Si Thomas Ramos a la carrière qu’il a aujourd’hui, il peut en partie remercier son agent. Il s’avère d’ailleurs que l’arrière du Stade toulousain et du XV de France s’est lié d’amitié pour celui qui représente ses intérêts et aussi ceux d’Antoine Dupont. Thomas Ramos s’est d’ailleurs livré à coeur ouvert sur le sujet.

Thomas Ramos a une carrière bien rempli. Multiple champion de France avec le Stade toulousain, l’arrière de 30 ans est également en train d’écrire l’histoire du XV de France. L’international français estime toutefois que rien n’aurait sans doute été possible sans son agent et ami Thierry Cazedevals. Thomas Ramos s’est d’ailleurs livré sur celui qui représente ses intérêts, mais aussi ceux d’Antoine Dupont.

«J’ai totalement confiance en lui» « Thierry, c’est mon agent parce que c’est son métier. Mais depuis toutes ces années qu’on travaille ensemble, il est devenu mon ami et celui de ma femme. J’ai totalement confiance en lui » a d’abord expliqué Thomas Ramos dans un entretien accordé au JDD.