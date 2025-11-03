«Pathétique» et «ridicule» : Antoine Dupont fait scandale !

Si beaucoup de supporters toulousains ont accueilli avec ferveur et soulagement la prolongation d'Antoine Dupont jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, d'autres n'ont pas manqué de dézinguer toute la séquence de l'officialisation au stade Ernest-Wallon diffusée en direct sur Canal + dimanche soir, estimant qu'on en faisait beaucoup trop autour de Dupont.
Le Stade Toulousain recevait le Stade Français samedi soir à l'occasion du choc de la 9e journée de Top 14 (29-17 score final). Le club a profité de l'occasion pour officialiser la prolongation de contrat d'Antoine Dupont jusqu'en 2031, et la star du XV de France posait fièrement au centre de la pelouse du stade Ernest-Wallon en direct sur Canal +. Une séquence qui a scandalisé bon nombre de spectateurs, qui estiment que la Dupont mania prend désormais beaucoup trop de place à Toulouse.
La prolongation de Dupont fait parler
Sur les réseaux sociaux, certains ne se sont pas gênés pour dénoncer un cirque autour de cette prolongation d'Antoine Dupont au Stade Toulousain : « C’est gênant au possible… C’est toujours un sport d’équipe ? » ; « On a bien compris, d’un ridicule cette diffusion Canal, en parler c’est bien en faire trop faut pas abuser » ; « Ça n’a rien à foutre sur Canal. Ça concerne Toulouse c’est tout. Ridicule » ; « Quelle pommade et quel cinéma. Pathétique » ou encore « Étant supporter du Stade Toulousain, j’ai limite été gêné par la communication du commentateur, 12 fois le mot "exceptionnel" pour une annonce de prolongation que tout le monde sait déjà depuis trois jours », pouvait-on notamment lire sur X.
Antoine Dupont en plein bonheur
De son côté, Antoine Dupont a affiché son bonheur sur son compte Instagram : « C’était mon rêve d’enfant de porter ce maillot. C’est mon rêve éveillé d’adulte de prolonger l’aventure au Stade Toulousain et en plus de pouvoir partager ce moment si spécial avec notre public. Vous m’avez beaucoup manqué ces derniers mois, je vous donne rendez-vous dans quelques jours et cette fois je serai en crampons. Allez le Stade », a lâché la star du XV de France.