Antoine Dupont vend la mèche pour son divorce ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont n'exclut pas pour autant un départ en direction des USA, lui qui est actionnaire du RFC Los Angeles. Et le demi de mêlée a même peut-être vendu la mèche samedi soir au micro de Canal + sur son futur divorce avec Toulouse...

L'affiche de samedi soir entre le Stade Toulousain et le Stade Français en Top 14 a été marquée par l'officialisation de la prolongation de contrat d'Antoine Dupont jusqu'en 2031. Un choix fort de la part du demi de mêlée du XV de France, qui fixe donc son avenir avec son club de coeur. Mais un divorce est-il pour autant envisageable entre Dupont et Toulouse avant cette fameuse échéance de 2031 ?

« À chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait facilement » Interrogé au micro de Canal + samedi soir, Antoine Dupont a d'abord justifié son choix de prolonger avec le Stade Toulousain : « Tout le monde sait l’attachement que j’ai pour ce club. Me dire que je vais peut-être y finir ma carrière, c’est un moment fort. Je ne me voyais pas jouer ailleurs. À chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait facilement », confie Dupont, avant de jeter malgré tout un froid sur son avenir au club.