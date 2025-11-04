L’histoire d’amour menacée, Antoine Dupont prend sa décision !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au Stade Toulousain depuis 2017 où il a réussi à s'imposer comme une référence mondiale, Antoine Dupont vit une véritable histoire d'amour avec le club occitan. C'est donc sans aucune hésitation qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2031, et Dupont avoue d'ailleurs que même lorsqu'il s'apprêtait à être libre sur le marché ces dernières années, il a toujours privilégié l'idée d'une prolongation avec Toulouse.

En marge du grand choc face au Stade Français samedi en Top 14, le Stade Toulousain a profité de l'affiche pour officialiser en direct du stade Ernest-Wallon la prolongation d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée du XV de France est désormais lié avec son club de coeur jusqu'en 2031, et Dupont s'est longuement confié sur cette décision au micro de Canal +.

« À chaque fois que j’arrivais en fin de contrat » Le numéro 9 tricolore rappelle son grand amour pour Toulouse où il évolue depuis 2017, et il affirme que même lorsque cette idylle était menacée par une fin de son contrat, il n'a jamais cogité et a toujours décidé de prolonger pour continuer l'aventure : « Tout le monde sait l’attachement que j’ai pour ce club. Me dire que je vais peut-être y finir ma carrière, c’est un moment fort. Je ne me voyais pas jouer ailleurs. À chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait facilement », lâche Antoine Dupont.