Antoine Dupont - XV de France : La candidature surprise !

Sans Antoine Dupont, toujours convalescent après sa blessure au genou, le XV de France s’apprête à démarrer sa tournée de novembre, avec notamment un choc très attendu contre l’Afrique du Sud. Et Grégory Alldritt a bien l’intention d’en faire partie, alors qu’il a récemment été renvoyé de Marcoussis par le sélectionneur Fabien Galthié.

C’est un choix qui a beaucoup fait parler. Comme avant chaque journée de Top 14 proche d’une période internationale, une vingtaine de joueurs est renvoyée en club. Cela a notamment été le cas de Grégory Alldritt, pourtant considéré comme l’un des piliers du XV de France, à cause d’un problème aux cervicales.

Alldritt écarté par Galthié ? Le problème, c’est que seulement quelques jours après, le troisième-ligne était titulaire avec son club du Stade Rochelais. Et ce n’est pas tout puisqu’il a disputé l’intégralité de la rencontre face au Racing 92, inscrivant même un essai (33-9). De quoi donner donc l’idée à certains que Grégory Alldritt a littéralement été déclassé par Fabien Galthié, qui ne compte plus sur lui.