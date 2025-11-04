Rupture brutale : Antoine Dupont veut revenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont devrait reprendre la compétition fin novembre avec le Stade Toulousain. Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts haut-garonnais, a évoqué l'impatience du demi de mêlée tricolore mais assure qu'il doit prendre son temps pour éviter toute rechute après cette rupture brutale.

Antoine Dupont est passé par toutes les émotions ces derniers mois. En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, le demi de mêlée était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en Irlande. Le début d'un long calvaire et d'une rééducation de plusieurs mois pour Dupont, qui est sur le point de faire son retour sur les terrains, prévu pour fin novembre. Bonne nouvelle pour le soulager avant cette échéance : la star du XV de France vient de rempiler jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain.

« On ne le voyait pas ailleurs qu'ici » Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain, a d'abord réagi à cette prolongation d'Antoine Dupont dans des propos rapportés par le Midi Olympique : « Évidemment qu'on est tous très heureux de voir Toto rester chez nous, et rester longtemps. Même si on a fait une super saison sans lui l'an dernier, car de nombreux joueurs ont su tenir la baraque, je trouve qu'il faut le souligner. Voir Antoine prolonger, c'est un réel plaisir car c'est un rugbyman un peu particulier déjà, puis on ne le voyait pas ailleurs qu'ici. Une bonne chose de faite. Maintenant, place au rugby car il va bientôt falloir qu'il rechausse les crampons même s'il le fait déjà depuis quelques temps à l'entraînement (rire). On a hâte de le revoir sur le terrain pour continuer cette histoire », a indiqué Poitrenaud.