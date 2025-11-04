Fortune pour Antoine Dupont : La révélation cash sur son salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu, Antoine Dupont officialisé samedi soir la prolongation de son contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain et fixe donc son avenir avec son club de coeur pour les prochaines années. Aucune information concrète n'est sortie concernant le nouveau salaire de la star du XV de France, mais la presse sud africaine assure que Dupont est devenu le rugbyman le mieux payé au monde avec ce contrat...

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Antoine Dupont prolonge l'aventure avec le Stade Toulousain ! Samedi soir, à l'occasion du choc en Top 14 contre le Stade Français, il était présent au stade Ernest-Wallon pour annoncer la prolongation de son contrat jusqu'en 2031, et les spéculations vont déjà bon train concernant le nouveau salaire de Dupont avec ce nouveau bail...

Dupont, le mieux payé au monde ? Le média sud-africain Rugby365.com, qui évoque très régulièrement l'actualité d'Antoine Dupont, annonce une fortune pour le demi de mêlée du Stade Toulousain : « Bien que le club n’ait pas divulgué les détails financiers, selon divers médias, cet accord fait de Dupont le joueur de rugby le mieux payé au monde et lui permettra de participer aux deux prochaines Coupes du monde de rugby », explique l'article. Pour rappel, l'ancien contrat de Dupont avec Toulouse était estimé aux alentours de 470 000 € nets par an. Un chiffre qui a donc logiquement été revu à la hausse avec cette prolongation...