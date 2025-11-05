Antoine Dupont avec un nouveau maillot, la photo est dévoilée !

Axel Cornic

Le Top 14 fait actuellement une pause après la 9e journée et la plupart des joueurs sont donc en vacances. Pas Antoine Dupont, qui même s’il ne jouera pas ce samedi contre l’Afrique du Sud, a rejoint ses coéquipiers du XV de France à Marcoussis pour poursuivre son travail sur le chemin d’un retour.

Ce mardi, tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont. Absent depuis mars dernier à cause d’une blessure au genou, le capitaine du XV de France a participé à l’entrainement collectif, avec les médias présents sur place qui l’ont décrit détendu et souriant. De bon augure, puisque son retour est prévu pour la fin du mois de novembre, avec son club du Stade Toulousain.

Nouveau maillot signé Adidas Ce n’est pas tout, puisque Antoine Dupont a également pu participer à l’annonce du nouveau maillot des équipes de France féminines et masculines. Adidas, sponsor du XV de France depuis 2024 et jusqu’en 2028, a publié plusieurs photos où l’on peut voir le capitaine tricolore avec Anthony Jelonch ainsi que Cyril Baille, ses coéquipiers en sélection comme en club.