Antoine Dupont : Voilà le remplaçant idéal après sa rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours éloigné des terrains en raison de sa su rupture des ligaments croisés contractée en mars dernier, Antoine Dupont va donc rater les test-matchs du mois de novembre avec le XV de France. Gaël Fickou a été nommé capitaine des Bleus en son absence, et son manager au Racing 92 Patrice Collazo assure qu'il s'agit de la meilleure option avec l'absence de Dupont en raison de cette rupture.

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en Irlande qui l'immobilise loin des terrains depuis huit mois. Le demi de mêlée du Stade Toulousain reviendra à la compétition fin novembre, mais d'ici-là, il ratera donc les test-matchs avec le XV de France, et c'est donc Gaël Fickou qui a été choisi en tant que capitaine des Bleus en l'absence de Dupont.

Fickou, le capitaine parfait après Dupont ? Patrice Collazo, la manager de Fickou au Racing 92, affirme d'ailleurs qu'il s'agit du remplaçant idéal pour ce rôle chez les Bleus : « Quand il est missionné pour quelque chose, il est souvent au rendez-vous. C'est un traceur pour le staff des Bleus. Il a été un bon capitaine dans un contexte difficile. Même si son atout principal reste ses performances. Des joueurs comme Gaël, qui évoluent au plus haut niveau depuis plus de dix saisons, ce sont les challenges qui leur permettent de se transcender. Affronter l'Afrique du Sud en est un. Je n'ai pas de doute qu'il sera au rendez-vous. Dès qu'il y a de l'enjeu, il sait se mobiliser et se mettre à la hauteur de l'événement », explique Collazo à L'EQUIPE.