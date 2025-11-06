Antoine Dupont vit un drame, son coéquipier jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrière du Stade Toulousain et du XV de France, Thomas Ramos a dernièrement reçu le trophée de l’Oscar d’Or du Midi Olympique. Il succède ainsi à Antoine Dupont, vainqueur à 5 reprises de cette distinction. De quoi faire le bonheur du principal intéressé, mais Ramos le sait également très bien : s’il a pu gagner, c’est parce que son coéquipier est blessé depuis mars.

Au moment de recevoir l’Oscar d’Or du Midi Olympique, Thomas Ramos était plus heureux que jamais, lui qui rejoint notamment Antoine Dupont, Serge Blanco ou encore Thierry Dusautoir au palmarès. « Cela va rester gravé. Et me met dans cette catégorie, avec des légendes de notre sport. Honnêtement, je ne vais pas le cacher, cela fait plaisir. Inscrire mon nom à côté de ceux que vous venez de citer est une grande fierté », a fait savoir le joueur du Stade Toulousain et du XV de France.

« Profiter du peu de moments qu'il nous laisse pour pouvoir, de temps en temps, prendre une récompense ! » Thomas Ramos succède donc ainsi à Antoine Dupont. Il faut dire que la star du rugby français n’a pas pu défendre ses chances. En effet, blessé depuis mars, le demi de mêlée du Stade Toulousain n’était donc pas dans la course. Une aubaine qui a donc profité au coéquipier de Dupont en club et en sélection. « Ces derniers temps, les récompenses lui étaient dédiées régulièrement lorsqu'il n'était pas blessé. Pour les autres autour de lui, que ce soit Jack Willis qui a été élu meilleur joueur de Top 14, ou moi avec cet Oscar d’or, on essaye de profiter du peu de moments qu'il nous laisse pour pouvoir, de temps en temps, prendre une récompense ! », a reconnu Ramos pour Midi Olympique.