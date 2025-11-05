Antoine Dupont quitte Toulouse : C’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il n'est pas encore tout à fait apte à reprendre la compétition alors qu'il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont a bel et bien quitté Toulouse pour aller s'entraîner avec le XV de France du côté de Marcoussis. Et le staff des Bleus semble absolument ravi de la présence de Dupont.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont ne reprendra pas la compétition avant fin novembre avec le Stade Toulousain. En attendant, et même s'il n'est pas apte à jouer les test matchs à venir pour les Bleus, Dupont a quitté Toulouse pour se rendre à Marcoussis où il s'entraîne actuellement avec ses coéquipiers du XV de France. Une première étape vers la fin d'une longue convalescence pour la star tricolore.

« C’est bien de l’avoir présent avec nous » Laurent Sempéré, co-entraîneur des avants du XV de France, s'est confié sur l'état de forme d'Antoine Dupont et valide plus que jamais sa présence dans le groupe : « Antoine c’est le capitaine de l’équipe, il est en phase reprise et très important pour le groupe. C’est bien de l’avoir présent avec nous et vous l’avez vu, il a l’air d’aller bien », explique-t-il.