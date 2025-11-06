«Un souvenir douloureux» : Le cauchemar d’Antoine Dupont ravivé !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le XV de France va lancer sa tournée automnale avec la réception de l’Afrique du Sud. Une rencontre qui rappelle forcément de très mauvais souvenirs aux Bleus. En effet, en 2023, lors de la Coupe du monde, ce sont les Springboks qui avaient éliminé Antoine Dupont et ses coéquipiers. Une défaite terrible d’un petit point qui a profondément marqué le demi de mêlée du Stade Toulousain.

En 2023, à domicile, le XV de France rêvait de remporter sa première Coupe du monde. Malheureusement, Antoine Dupont et sa bande ont été stoppés dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud, future championne du monde. Une défaite cruelle d’un point qui a laissé des regrets immenses chez les joueurs de Fabien Galthié. C’est le cas d’Antoine Dupont, qui avait expliqué à point il avait été marquer par cette défaite face à l’Afrique du Sud, que le XV de France s’apprête à retrouver.

Les deux défaites marquantes de Dupont C’est pour le podcast Sous le soleil de Platon il y a quelques mois qu’Antoine Dupont était revenu sur le revers face à l’Afrique du Sud à la Coupe du monde. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France avait alors expliqué dans un premier temps : « La défaite qui m’a fait le plus mal dans toute ma carrière ? Toute proportion gardée, je pense qu’il y en aura deux. La première c’est quand j’étais en juniors à Auch avec tous mes copains. On avait fait toute une série de phase finale, on était le petit club qui se battait contre les grands et on était parvenu jusqu’à la finale où on perd sur un scénario à la dernière action, on a un essai qui est refusé, je vous passe les détails. Sur le coup, ça a été un déchirement tel que je n’avais jamais connu d’émotion si forte. Au niveau où j’étais, pour moi, c’était ma Coupe du monde. En plus, l’année d’après, je quittais mon club et mes copains ».