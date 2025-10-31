Antoine Dupont remplacé : L'annonce inquiétante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours blessé, Antoine Dupont se rapproche de son grand retour à la compétition, mais sera encore absent pour la tournée du XV de France. Par conséquent, Fabien Galthié va devoir trancher pour choisir son remplaçant. Une mission que n'aimerait pas avoir Yannick Bru, l'entraîneur de l'UBB.

Proche de son grand retour, Antoine Dupont ne prendra toutefois pas part aux test-matches du XV de France en novembre. Par conséquent, Fabien Galthié doit lui trouver un successeur, qui sera peut-être Maxime Lucu, qui revient de blessure. Yannick Bru, le coach de l'UBB, évoque cette situation et assure qu'il préfère ne pas être à la place de Fabien Galthié.

Yannick Bru n'envie pas Fabien Galthié « Il n’a pas fait le meilleur match de sa carrière avec nous, mais il a fait plein de choses intéressantes. Il a été courageux en défense. On a vu que la main n’était pas un problème pour lui. Il a eu un jeu au pied toujours aussi long. Et ça a changé pas mal de choses pour nos sorties de camp. Je dis toujours qu’en l’absence d’Antoine Dupont, je n’aimerais pas être à la place du sélectionneur parce que je ne vois pas qui en France est meilleur que lui. Mais comme nous sommes Bordelais nous ne sommes pas objectifs », confie-t-il dans des propos accordés à Rugbyrama.