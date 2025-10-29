«Un enfer» : Roman Ntamack contraint de dire stop…

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en août 2023, Romain Ntamack avait fait son retour sur les terrains sept mois plus tard, sans être au meilleur de sa forme. Durant l’intersaison, l’international tricolore a subi une nouvelle opération pour mettre fin à son calvaire, et lui permettre d’enchaîner les matches normalement.
Comme il l’avait annoncé, Romain Ntamack n’a pas tardé avant de se faire opérer cet été. Deux jours après le sacre du Stade Toulousain en juin dernier, la star du XV de France a subi une intervention au genou gauche prévue depuis longtemps pour nettoyer les cartilages, et ainsi tirer un trait définitif sur sa rupture du ligament croisé antérieur subie lors de la préparation du Mondial 2023. « J’ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel », avait expliqué Ntamack quelques semaines auparavant.
« Je n’ai quasiment jamais enchaîné plus de deux matchs d’affilée »
Interrogé par Canal+, Romain Ntamack est revenu sur cette dernière saison difficile, avec l’obligation de se ménager régulièrement. « En enchaînant les matchs. J’ai toujours fonctionné comme ça depuis le début de ma carrière. C’est en jouant et en enchaînant que je me sentais bien et de mieux en mieux physiquement mais aussi dans mon rugby. C’était aussi un peu ma demande lors de l’intersaison en discutant avec le staff, de ne pas me gérer comme l’année dernière. C’était exceptionnel mais je n’ai quasiment jamais enchaîné plus de deux matchs d’affilée », explique le joueur du Stade Toulousain, rapporté par XV Mondial.
« Je faisais deux matchs et j’arrêtais quinze jours »
« Je faisais deux matchs et j’arrêtais quinze jours parce que le genou gonflait et il fallait que je me repose. Ça a été ça toute la saison et ça a été un enfer parce que je ne trouvais jamais mon rythme, se souvient Ntamack. Cette année je me sens bien donc je leur ai dit, tant que je me sens bien, et si je suis bon évidemment, faites-moi enchaîner, faut que je joue j’en ai besoin et c’est comme ça que je vais retrouver ma confiance. C’est comme ça depuis le début de la saison et chaque match la confiance grimpe un peu plus ».