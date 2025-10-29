«Un enfer» : Roman Ntamack contraint de dire stop…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en août 2023, Romain Ntamack avait fait son retour sur les terrains sept mois plus tard, sans être au meilleur de sa forme. Durant l’intersaison, l’international tricolore a subi une nouvelle opération pour mettre fin à son calvaire, et lui permettre d’enchaîner les matches normalement.

Comme il l’avait annoncé, Romain Ntamack n’a pas tardé avant de se faire opérer cet été. Deux jours après le sacre du Stade Toulousain en juin dernier, la star du XV de France a subi une intervention au genou gauche prévue depuis longtemps pour nettoyer les cartilages, et ainsi tirer un trait définitif sur sa rupture du ligament croisé antérieur subie lors de la préparation du Mondial 2023. « J’ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel », avait expliqué Ntamack quelques semaines auparavant.

« Je n’ai quasiment jamais enchaîné plus de deux matchs d’affilée » Interrogé par Canal+, Romain Ntamack est revenu sur cette dernière saison difficile, avec l’obligation de se ménager régulièrement. « En enchaînant les matchs. J’ai toujours fonctionné comme ça depuis le début de ma carrière. C’est en jouant et en enchaînant que je me sentais bien et de mieux en mieux physiquement mais aussi dans mon rugby. C’était aussi un peu ma demande lors de l’intersaison en discutant avec le staff, de ne pas me gérer comme l’année dernière. C’était exceptionnel mais je n’ai quasiment jamais enchaîné plus de deux matchs d’affilée », explique le joueur du Stade Toulousain, rapporté par XV Mondial.