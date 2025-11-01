Antoine Dupont : L’annonce cash qui relance tout !

Antoine Dupont, à l'aube de ses 29 ans, est proche de faire son retour sur le terrain après une blessure sérieuse, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2027 en Australie. Considéré comme une référence aujourd'hui, l'international français doit toutefois mettre la main sur le titre pour être reconnu comme le meilleur joueur français de l'histoire aux yeux de Denis Charvet.
À bientôt 29 ans, Antoine Dupont s’apprête à faire son retour sur les terrains après sa grave blessure au genou droit survenue en mars dernier, lors du Tournoi des Six Nations avec le XV de France. L’international du Stade Toulousain ne manque pas d’ambition pour la suite de sa carrière, et a déjà en tête la prochaine Coupe du monde en Australie. « Évidemment, parce que c'est celui qui nous manque à tous dans le rugby français, déclarait-il cet été dans les colonnes de L’Equipe. Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters. On sent qu'on a le potentiel pour y arriver, donc évidemment que c'est le gros objectif de notre génération. 2027 sera une année cruciale. » Pour Denis Charvet, le Mondial s’annonce déterminant pour l’héritage laissé par Antoine Dupont.
« Il faut qu’il soit champion du monde »
Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont peut-il également être présenté comme le meilleur joueur français de l’histoire ? Denis Charvet affiche des réserves. « Je pense que pour un joueur, il faut voir l’influence sur un groupe en tant que leader, technicien. Moi, je pense qu’il lui manque une Coupe du monde. T’es obligé d’en parler. Il a fait deux quarts de finale, ils se sont arrêtés en quarts. Je ne dis pas que c’est sa faute, confie l’ancien joueur sur RMC. C’est un phénomène, il sait tout faire. J’ai rarement vu un mec savoir tout faire comme lui. (…) Défensivement, l’intelligence, la vision du jeu, il est en avance sur tout le monde, le jeu au pied, la passe... C'est vrai qu'on a jamais vu ça, pour ça, c'est un phénomène. Après, il faut qu'il soit champion du monde ».
« Si tu veux être le meilleur Français, t’es obligé de parler de l’équipe de France en premier »
« Pour qu’il soit le GOAT, il faut qu’il soit champion du monde, persiste Denis Charvet dans le Super Moscato Show. Son palmarès est énorme, mais il y a des mecs d’autres générations comme Califano, je crois qu’il est quatre fois champion d’Europe et six fois champion de France. Au niveau palmarès, t’as des mecs qui ont le même. C’est toujours pareil, soit on parle de palmarès, soit de qualité. En qualité intrinsèque de joueur de rugby, c’est lui (le plus grand), mais je répète que t’es obligé de prendre en compte l’influence qu’il peut avoir sur un groupe, et notamment en équipe de France. Si tu veux être le meilleur joueur du monde, le meilleur Français, t’es obligé de parler de l’équipe de France en premier ». Pour l’heure, Antoine Dupont totalise deux victoires au Tournoi des Six Nations (2022, 2025) avec les Bleus.