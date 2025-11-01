Antoine Dupont : L’annonce cash qui relance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, à l'aube de ses 29 ans, est proche de faire son retour sur le terrain après une blessure sérieuse, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2027 en Australie. Considéré comme une référence aujourd'hui, l'international français doit toutefois mettre la main sur le titre pour être reconnu comme le meilleur joueur français de l'histoire aux yeux de Denis Charvet.

À bientôt 29 ans, Antoine Dupont s’apprête à faire son retour sur les terrains après sa grave blessure au genou droit survenue en mars dernier, lors du Tournoi des Six Nations avec le XV de France. L’international du Stade Toulousain ne manque pas d’ambition pour la suite de sa carrière, et a déjà en tête la prochaine Coupe du monde en Australie. « Évidemment, parce que c'est celui qui nous manque à tous dans le rugby français, déclarait-il cet été dans les colonnes de L’Equipe. Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters. On sent qu'on a le potentiel pour y arriver, donc évidemment que c'est le gros objectif de notre génération. 2027 sera une année cruciale. » Pour Denis Charvet, le Mondial s’annonce déterminant pour l’héritage laissé par Antoine Dupont.

« Il faut qu’il soit champion du monde » Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont peut-il également être présenté comme le meilleur joueur français de l’histoire ? Denis Charvet affiche des réserves. « Je pense que pour un joueur, il faut voir l’influence sur un groupe en tant que leader, technicien. Moi, je pense qu’il lui manque une Coupe du monde. T’es obligé d’en parler. Il a fait deux quarts de finale, ils se sont arrêtés en quarts. Je ne dis pas que c’est sa faute, confie l’ancien joueur sur RMC. C’est un phénomène, il sait tout faire. J’ai rarement vu un mec savoir tout faire comme lui. (…) Défensivement, l’intelligence, la vision du jeu, il est en avance sur tout le monde, le jeu au pied, la passe... C'est vrai qu'on a jamais vu ça, pour ça, c'est un phénomène. Après, il faut qu'il soit champion du monde ».