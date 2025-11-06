Antoine Dupont quitte Toulouse : La discussion secrète !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il ne reprendra pas la compétition avant fin novembre, Antoine Dupont a malgré tout quitté Toulouse pour se rendre Marcoussis et participer à la préparation du XV de France au choc de samedi soir contre l'Afrique du Sud. Et Nolann Le Garrec, qui remplacera numériquement Dupont en tant que demi de mêlée, révèle ses échanges fructueux avec la star des Bleus.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont ne reprendra pas la compétition avant fin novembre, mais la star du XV de France a néanmoins quitté Toulouse pour rejoindre Marcoussis et participer aux séances d'entraînement des Bleus pour les test-matchs qui s'annoncent. C'est donc Nolann Le Garrec qui remplacera Dupont au poste de demi de mêlée samedi soir contre l'Afrique du Sud au Stade de France, et les deux hommes ont d'ailleurs beaucoup échangé depuis le début du rassemblement.

« On discute pas mal du jeu avec Antoine » « C’est une découverte pour moi. Je n’ai jamais eu la chance de jouer contre cette équipe. C’est un cap supplémentaire. Ce match va compter dans ma jeune carrière. En dehors des entraînements, on discute pas mal du jeu avec Antoine, mais aussi avec Max (Lucu). Chacun d’eux m’apporte beaucoup », a indiqué Nolann Le Garrec sur ses discussions avec Antoine Dupont à l'entraînement.