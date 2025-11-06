Rupture d’Antoine Dupont : Il est remplacé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier pendant le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont n'a pas encore repris la compétition et ratera les test-matchs de novembre avec les Bleus. Gaël Fickou a donc été désigné en tant que capitaine, en attendant que Dupont se remette totalement de cette rupture et ne retrouve le chemin des terrains.

Fraîchement prolongé jusqu'en 2031 par le Stade Toulousain, Antoine Dupont se remet petit à petit de sa rupture des ligaments croisés contractée en Irlande en mars dernier avec le XV de France. Le demi de mêlée tricolore retrouvera la compétition à la fin du mois de novembre, mais d'ici-là, Fabien Galthié doit encore composer sans Dupont pour les test-matchs à venir et notamment le choc samedi contre l'Afrique du Sud. C'est donc Gaël Fickou qui a été nommé capitaine de manière provisoire.

Fickou pour remplacer Dupont, un choix «cohérent» Le sélectionneur du XV de France s'est justifié sur ce choix en l'absence d'Antoine Dupont : « Il fait partie de nos joueurs qui sont avec nous depuis sept saisons. Il est en forme, il a fait un début de saison qui lui permet d'être à un niveau de forme qu'il a rarement eu avec nous. On a trouvé cohérent de le mettre capitaine », a indiqué Galthié jeudi en conférence de presse.