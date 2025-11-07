Antoine Dupont, le nouveau coup de génie !

Antoine Dupont approche de plus en plus d’un retour sur les terrains. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée n’est plus très loin d’être autorisé à reprendre la compétition. En attendant, le Stade toulousain a fait de son mieux pour compenser son absence. Ugo Mola a d’ailleurs réalisé un vrai coup de génie dans sa rotation.
D’ici peu, Antoine Dupont sera autorisé à reprendre la compétition. Le demi de mêlée de 28 ans s’est gravement blessé au genou en mars dernier. Et son retour devrait avoir lieu aux alentours de fin novembre. Le capitaine du XV de France n’a donc plus longtemps à attendre avant de pouvoir rejouer. Le Stade toulousain, de son côté, s’est illustré par un nouveau coup de génie en l’absence de son joueur vedette.
Le Stade toulousain ménage son effectif en l'absence d'Antoine Dupont
Comme le rapporte Quinze Mondial, les Rouge-et-Noir ont appris à ménager le temps de jeu de leurs internationaux. Ugo Mola les fait régulièrement souffler, afin que la saison ne pèse pas sur les organismes. Le joueur le plus utilisé sur cet exercice 2025-2026 n’est autre que Paul Graou, avec 533 minutes au compteur. Le natif d’Auch a eu la charge d’assurer la continuité du jeu en l’absence d’Antoine Dupont. Ugo Mola a néanmoins pris le soin de lui faire partager le poste avec Naoto Saito, Simon Daroque, Nathan Llaveria ou encore Ange Capuozzo.
Ugo Mola va continuer dans cette voie
Ce n’est pas la première fois que le Stade toulousain agit de cette manière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a évité bien des coups durs aux champions de France en titre. D’ici peu, Ugo Mola va pouvoir de nouveau compter sur Antoine Dupont. Mais en attendant, le manager des Rouge-et-Noir va continuer à suivre cette stratégie.