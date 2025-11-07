Transfert d’Antoine Dupont : C’est terminé !

Comme des nombreuses stars de la planète rugby, Antoine Dupont a vu son nom être lié à celui de la Rebel League, toute nouvelle compétition qui devrait être lancée en 2026. mais le Français n’est pas dut out intéressé et sa récente prolongation avec le Stade Toulousain jusqu’en 2031, est un signal clair.
En fin de contrat en 2027, Antoine Dupont faisait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Comme Romain Ntamack ou d’autres stars internationales, le demi de mêlée a en effet été cité dans les objectifs prioritaires de la Rebel League, projet innovateur qui veut lancer une nouvelle compétition à partir de 2026. Avec des investisseurs très importants, celle qu’on appelle également R360 était prête à aligner des salaires mirobolants pour convaincre les plus grands noms du Top 14.
Dupont à Toulouse jusqu’en 2031
Ce sera toutefois sans Antoine Dupont. Ça n’a en effet échappé à personne, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a prolongé son contrat jusqu’en 2031, soit quasiment jusqu’à la fin de sa carrière. Et il l’a fait en grande pompe, puisqu’il a signé sur la pelouse même du stade Ernest-Wallon, à la mi-temps de la rencontre de Top 14 face au Stade Français (29-17).
« Des rumeurs circulaient quant à son intérêt pour la R360, mais... »
Désormais, même à l’étranger on assure que la Rebel League, c’est définitivement mort pour Antoine Dupont. « Samedi soir, à la mi-temps du match entre Toulouse et le Stade Français, Dupont a annoncé aux supporters avoir signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu'en 2031 » a expliqué Gavin Mortimer, journaliste pour Rugby Pass. « Des rumeurs circulaient quant à son intérêt pour la R360, le championnat dissident, mais Dupont a mis fin à ces spéculations ».