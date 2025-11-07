Traumatisme dans le XV de France : Deux ans plus tard, il s'attend au pire

Alexis Brunet

En 2023, le XV de France était très confiant pour la Coupe du monde de rugby qui se déroulait à la maison. Malheureusement, les Bleus avaient chuté dès les quarts de finale à cause d’une défaite frustrante face à l’Afrique du Sud (29-28). Deux ans plus tard, les Springboks vont de nouveau affronter les Français et Siya Kolisi s’attend à un match très serré.

Samedi, l’Afrique du Sud se rend au Stade de France pour y affronter le XV de France. Un choc très attendu, surtout vu le dernier affrontement entre les deux équipes. Les Springboks étaient venus à bout de la bande à Fabien Galthié en quart de finale de Coupe du monde 2023 pour un petit point (29-28), privant ainsi toute une nation d’un possible rêve.

« Ce n’est jamais facile ici » Forcément, l’Afrique du Sud s’attend à tomber sur un XV de France revanchard. Présent en conférence de presse, le capitaine des Springboks, Siya Kolisi se méfie des joueurs de Fabien Galthié, qui lui ont souvent posé des problèmes. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C’est difficile de jouer contre la France, comme contre la plupart des nations chez elles. Mais ici la façon dont les gens soutiennent leur équipe, c’est quelque chose de très spécial. On sent que c’est un pays qui aime profondément le rugby. Demain, il faudra être à notre meilleur niveau pour gagner. Ce n’est jamais facile ici. Chaque fois qu’on a joué à Paris, ça a toujours été serré donc je m’attends à la même chose demain. J’ai hâte ! L’atmosphère, la préparation, tout ce qui entoure le match... Nous sommes prêts, nous nous sentons bien préparés, et nous avons hâte d’entrer sur le terrain. »