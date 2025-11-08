Antoine Dupont : Le problème d'argent qui le fait craquer !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Antoine Dupont avait poussé un gros coup de gueule sur le salary-cap du Top 14. Le demi de mêlée se plaignait alors du système et il voulait que cela change afin de pouvoir être plus libre financièrement parlant. Une sortie qui n’a pas du tout plu à Patrick Wolff, ancien président de la LNR.

Antoine Dupont est réputé comme étant très combatif sur le terrain, mais également en dehors. Début octobre dernier, le demi de mêlée avait poussé un coup de gueule sur le salary-cap du Top 14. La star du Stade Toulousain souhaite que les choses évoluent afin que les joueurs soient plus libres. « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule », avait déclaré le demi de mêlée en octobre dernier à l'AFP,au Monde et à SportBusiness Club.

Matthieu Jalibert soutient Antoine Dupont Forcément, cette déclaration d’Antoine Dupont a beaucoup fait parler et le demi de mêlée a été soutenu par plusieurs joueurs du Top 14 à l’image de Matthieu Jalibert. « Je suis totalement d'accord avec sa sortie. C'est important que, nous les joueurs, on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose. Le salary-cap (fixé à 10,7 millions d'euros) est une très bonne mesure parce qu'il permet une plus grande équité entre les clubs et donc de niveler le niveau du Top 14. La rivalité sportive est plus forte. Beaucoup d'équipes, et pas seulement les plus gros budgets, peuvent aujourd'hui viser le titre. Personne ne dit le contraire. En revanche, le salary-cap est parfois bloquant et injuste pour certaines situations individuelles. Il va à l'encontre de la vraie valeur des joueurs », a déclaré le Bordelais à L'Équipe.