Antoine Dupont sur TF1, c’est le jackpot !

Axel Cornic

La pression monte avant le premier test-match de la tournée d’automne du XV de France, avec l’Afrique du Sud qui débarque au Stade de France ce samedi. Antoine Dupont ne sera pas sur le terrain, mais il sera sans aucun doute en tribune ou à défaut devant sa télévision, pour admirer la prestation de ses coéquipiers.

A deux ans de la Coupe du monde, le XV de France affronte le premier gros défi. Les Champions en titre sud-africains se présentent au Stade de France, là-même où ils avaient brisé les rêves français, lors de ce malheureux quart de finale de 2023. Et pour suivre le parcours des hommes de Fabien Galthié, une chaîne s’est imposée ces dernières années dans le paysage du rugby.

TF1 s’offre le XV de France Si le XV de France a longtemps été disputé par France Télévision et Canal+, c’est TF1 qui a acheté les droits de diffusion en 2023. La Une, qui diffuse déjà la Coupe du monde tous les quatre ans depuis 1991, a investi selon L’Equipe près de 15M€ pour les rencontres d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers et ce, jusqu’en 2029. De quoi nous offrir des matchs en clair des Bleus, qui ont d’ailleurs déjà réalisé quelques très beaux scores d’audience.