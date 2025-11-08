Antoine Dupont - 15M€ : Signature confirmée sur TF1 !

Axel Cornic

Toujours absent à cause de son opération au genou droit, Antoine Dupont sera un supporter comme un autre ce samedi soir, devant le match entre le XV de France et l’Afrique du Sud. Et il ne sera sans aucun doute pas le seul, puisque ce choc titanesque est attendu par toute la planète rugby.

Les plus optimistes espéraient le revoir pour la tournée de novembre, mais Antoine Dupont a déclaré forfait. Pas question de se précipiter après sa blessure au genou, avec le demi de mêlée qui devrait plutôt reprendre la compétition à la fin du mois, avec son club du Stade Toulousain. C’est donc Nolann Le Garrec qui va le suppléer en 9 ce samedi soir, pour une rencontre très attendue...

Un soir de gala... Car ce sont les Champions du monde en titre qui débarquent au Stade de France, pour un choc qui sent déjà la poudre. L’Afrique du Sud sort en effet d’une campagne victorieuse au Rugby Champions devant notamment la Nouvelle-Zélande, alors que la France se pose en une sorte de Champion de l’hémisphère nord, avec son succès lors du 6 Nations 2025. On suivra notamment Damian Penaud, qui peut devenir le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France, mais également la nouvelle sensation sud-africaine Sacha Feinberg-Mngomezulu.