Antoine Dupont et son salaire XXL, le coup de gueule !

Au cours des dernières semaines, Antoine Dupont a décidé de mener une guerre personnelle. En effet, la star du Stade Toulousain et du XV de France s’est clairement opposée au salary cap. Une prise de position qui a fait énormément de bruit. Alors que Dupont a reçu différents soutiens dans son combat, celui-ci lui a également valu certaines critiques compte tenu de son salaire étant donné qu’il n’est à plaindre de ce côté.

Opposé au salary cap, Antoine Dupont s’est publiquement exprimé sur ce sujet. Ayant décidé de mener une guerre, le champion olympique 2024 avait récemment expliqué : « Les règles du salary cap nous empêchent d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans il n’y avait pas de sujet. Aujourd’hui ça devient problématique pour la majorité des joueurs de l’équipe de France car on sait déjà qu’on est restreint par ce salary cap ».

« C’est une façon un peu égoïste de se mettre en avant » Forcément, ces déclarations d’Antoine Dupont contre le salary cap ne sont pas passées inaperçues. Elles n’ont ainsi pas manqué de surprendre. Pour 20 Minutes, l’économiste Pierre Chaix a ainsi balancé à propos du combat mené par Dupont : « J’ai été très surpris par sa prise de position. C’est très surprenant dans le sens où Antoine Dupont n’est pas un habitué de ce genre de sorties. Il a l’habitude d’avoir une communication très modeste, très esprit d’équipe, les valeurs collectives du rugby, etc. Là, au contraire, c’est une façon un peu égoïste de se mettre en avant. Je peux entendre ce qu’il veut dire mais pour moi ça reste une sortie de route, un petit dérapage dans une communication jusque-là plutôt bien maîtrisée ».